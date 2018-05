Musikmagazin 30.05.18 - Illuminati Hotties / Tenderpunk

Der Sommer bricht an, der Frühling ist vorbei. Und vielleicht ist von den Frühlingsgefühlen ja nur mehr Heartbreak übrig. Zumindest klingt das frische Debüt der amerikanischen Tenderpunk-Band (!) Illuminati Hotties Kiss Your Frenemies ganz danach. Tender und Punk verstehen sich hier ganz fabelhaft und so gibt es Indie-Pop fetzigster Gangart. Unser Album des Monats!

Das seit April etablierte Moderatorenteam Matti, Rob, Lukas und Fabian*, nunmehr ergänzt durch Anna, nimmt sich aber auch den Einflüssen der Illuminati Hotties an: ganz zwischen den frechen Tiger Trap und den noch frecheren Los Campesinos! Und weil der zärtlich-knallende Indie-Punk lebt, hört ihr auch gleich noch ein ganz aktuelles Release der Band Diet Cig. Daneben fördert Matti in unserem Sendeformat Die Staubige Kiste Obskures zutage, während Fabian News aus der Musikwelt präsentiert, fies unterbrochen vom einsekündigen Grindcore-Track der Satireband Anal Trump. Unser Grind des Monats!

Neben all dem Irrsinn gibt’s aber auch ganz profunde Albenreviews aus der Indie-Ecke mit Frank Turner, Heisskalt und Beach House. Konzertankündigungen runden das ganze ab und bringen euch wohlinformiert zurück in den Alltag.

Viel Spaß!

*Lukas bleibt leider vorerst abstinent und nur bisweilen per Telefon-Liveschaltung zu erreichen. Der Studienstress hält ihn zurück.