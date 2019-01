Zum neunten Wochenende in Folge haben in Frankreich die sogenannten Gelbwesten demonstrieren. Laut den Behörden gingen am Samstag rund 80.000 Menschen auf die Strasse. Das ist deutlich mehr als am vergangenen Wochenende, wenn auch weiterhin weniger als vor den Weihnachtsferien. Am Sonntag wiederum demonstrierten in verschiedenen Städten Hunderte weibliche Gelbwesten separat. Mit den Hintergründen und der Wirkung dieser separaten Proteste beschäftigt sich dieser kurze Bericht.