Weltweit gingen am 1. Mai, am Tag der Arbeit oder auch Kampftag gegen die Arbeit Menschen auf die Straße. Gerade nach den Gelbwesten Protesten haben viele gespannt auf den ersten Mai in Paris geblickt. Über den Nachklang des 1. Mais in Paris und die Verbindung der Gelbwesten Proteste mit dem Gewerkschaftsmilieu haben wir mit unserem Frankreichkorrespondenten Bernard Schmid aus Paris gesprochen.