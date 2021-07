Platz der Alten Synagoge: Kein Jugend-, eher 'Polizeieinsatzproblem"?

Verfolgt mensch die Einsatzmitteilungen des PP Freiburg zu den Einsatzorten von Freitag bis Sonntag 2-4.7.21 schält sich zunehmend eine Vermutung heraus: Den Einsatzplanern fehlt - pandemiebedingt die Handhabe "gefährliche Orte" zu im Sinne des PolG zu kreieren. Auch beim polizeilich eingestanden "ruhigen" Wochenende nicht nur am Platz der Alten Synagoge, für das extra eine Medienbetreuung abgestellt wurde, wird akribisch die Zahl von potentiellen Straftatverdachtsfälle gelistet.

Die Tauglichkeit für das Erregungs- und Wutbürgertum in Freiburg scheint auch garantiert via 1zu1 Druck der Polizeimeldungen im BZ Freiburgteil.

Da sind die Realbeobachtungen, die wir im Kinder- JugendHilfe Ausschuß zu hören bekamen, eher leiser und werden von den Brandstiftern nicht kolportiert: 1:21