Obwohl russische Atomwaffen auch von Russland aus theoretisch jeden Ort auf dieser Erde erreichen könnten, ist Russland dabei, Atomwaffen auch in Weißrussland aufzustellen. Was wie eine weitere Drohgebärde angesichts des Krieges gegen die Ukraine aussieht, könnte zwar durchaus ähnliche imperiale Interessen verfolgen, doch vor allem in Weißrussland. Eine Analyse.

