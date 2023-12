RDL23: Von der Durchsuchung zur Verfassungsbeschwerde - Widerstand gegen Angriff auf Medienfreiheit ist nötig und auch ...

Am 17.1.23 gedeckt und ermächtigt vom AmtsGericht Karlsruhe ließ die Karlsruher Politik-Staatsanwaltschaft zwei Wohnungen und RDL durchsuchen. Angebener Zweck war die Feststellung der Verfasser-Identität (!) eines mit FK ausgewiesenen Kurz-Artikel auf rdl.de über die Einstellung eines Strafermittlungsverfahrens gegen die gemutmassten einstigen "Betreiber" von Linksunten Indymedia. Ein Informations-Diskussionsportal, das nach Verbot im August 2017 eingestellt worden war !

Bei den Durchsuchung in den frühen Morgenstunden des 17.1.23 wurden massivst elektronische Datenträger beschlagnahmt! Die Kopie der Daten auf den Servern von RDL konnte nur durch die Demonstration am bereits asservierten Laptop von Fabian Kienert gehindert werden: Er konnte mit dieser Dokumentation seine Autorenschaft wie auch Nicht-Änderung des Artikel durch andere beweisen und damit die Komplett-Datenkopie aller RDL Daten vereiteln, die der Durchsuchungsbeschluß vom 13.12.2023 gestattete.

Fotos der Räumlichkeiten von RDL, Interventionen in das Programm nach dem Anruf zu den Vorgängen - siehe Beitragsdoku 4:59-Personenkontrollen im Zugang zu RDL bleiben aber gleichwohl nicht aus.

Damals wurde erstmals offenbar, daß die ermittelnden Staats-Anwälte wie die Polizei, um in Besitz eines Durchsuchungsbeschluß zur Komplettausforschung der elektronischen Infrastrukur von Radio Dreyeckland zu kommen, den Artikel zumindest als Unterstützungshandlung einer nicht mehr existenten, unanfechtbar verbotenen Vereinigung linksunten.indymedia nach §85 StGB behandelten, die angeblich den demokratischen Rechtsstaat gefährde.

Die Anzeige des Staatschutzbeamten Kurz hatte anfangs (3.8.22) demgegenüber komplett unbestimmt vom vagen Verdacht auf einen Vereinsverbotsverstosses - ohne nähere Angaben - nach § 23 VereinsG gelautet. Da RDL z.b. auch über Verbote kurdischer Verlage berichtet hatte - wurden in den folgenden 5 1/2 Monaten bis zur Durchsuchung mehrfach Akteneinsichtsanträge von Andreas und Fabian von Justiz und Polizei systematisch ignoriert!

Aktenkundig ist hierzu, um die "Untersuchungsziele nicht zu gefährden" (Vermerk Graulich in Beschluß des Landgericht Karlsruhe).

Dabei war nach Aktenvermerk von Staatsschutzbeamten Kurz allerdings die Person des Autors längst geklärt, weil ihm Fabian auch "als RDL Mitarbeiter persönlich bekannt" war.

Den Akten des Verfahren gegen den Mitbeschuldigten Andreas Reimann, hier in seiner Funktion als verantwortlicher Webauftritt-Redakteur, liegen auch Bilder von Fabians journalistischen Tätigkeiten bei. Ob in den Beiakten auch - leicht erstellbare - Recherchen zu mit FK gezeichneten Artikeln und Audiodokumente von der webseite vorhanden sind, kann nur gemutmasst werden.

Auf die sofortige Beschwerde am Morgen des 17.1.23 (RDL, AndreasR und FabianK) gegen die Durchsuchungen und Beschlagnahmen der elektronischen Datengeräte half der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Karlsruhe diesen allerdings am 19.1.23 nicht ab. Die Rückgabe der Geräte nach (!) kompletten Datenkopien und die schon am Nachmittag des 17.1.23 angekündigte Auswertung anhand von mehr als 12 Stichworten wurde folglich auch nicht eingeschränkt!

Im Gegenteil! Staatsanwalt Graulich wollte noch alle Abrufer des Artikel seit dem 30.7.22 vom Provider Strato ermitteln lassen, scheiterte dann aber nichtzuletzt auf Intervention von RDL!

Die Akten wurden danach zur Staatsschutzkammer am Landgericht Karlsruhe zur Überprüfung dieser Entscheidung zu Durchsuchung und Beschlagnahme des Amtsgerichtes Karlsruhe Mitte Februar 2023 weitergeleitet. Eigentlich die letzentscheidende 2. Instanz im Beschwerdeverfahren zu strafrechtlichen Durchsuchungen und Beschlagnahmen wie deren Auswertung.

Doch es sollte anders kommen.

Der Kammer des Landgerichtes Karslruhe stellte wohl bei damaligen Untersuchung der Ermittlungsergebnissse - Aktenumfang bis dahin knapp 1000 Seiten - fest, das die Staatsanwaltschaft keinerlei Erkenntnisse zu irgendeiner weiter fortgesetzen Betätigung von linksunten.indymedia, geschweige denn das irgendein verständiger Beobachter einen Unterstützungswillen zu der fantasierten fortgesetzten Betätigung dieser nicht mehr existenten Vereinigung beim Autor ausmachen konnte.

Die schon im April 23 festehende Einstellung der Ermittlung gegen Andreas - noch von der Staatsanwaltschaft verfügt - nach § 170 StPo wegen Fehlen jedweder Beweise, drohte nun auch ohne Entscheidung über die Durchsuchungs- und Beschlagnahme Entscheidung des Amtsgerichtes Karlsruhe auch in der Ablehnung der Anklage gegen Fabian zu münden. Dies erfolgte dann im Mai 23 auch vom Landgericht Karlsruhe in einem substantierten Beschluß, der im Gegensatz zum Amtsgericht auch die verfassungsrechtlichen Vorgaben berücksichtigte: die -seltene- Ablehnung der Anklage.



In höchster Not wandte sich die verfolgungsgeile Karlsruher Staatsanwaltschaft um Hilfe an die Staatschutzkammer des OLG Stuttgart.

In einer nur als skandalös zu bezeichnenden Entscheidung vom 12. Juni 2023 , weil sämtliche Vorgaben der Gesetze zum Schutze der Pressefreiheit aus Art 5 Abs.1 Satz 2 GG (§97Abs 5 Satz2 StPO i.V.m §§53 StPO,160aStPO), wie auch der Denkgesetze (Linksunten sei zu indymedia.de gewandert und somit fortgesetzt bzw. zu gleich nach KammerÜberzeungung nur "hinreiched" sicher, vielleicht aber auch nur "ausgesetzt") und der verfassungsrechtlichen Ausgestaltung der Medienfreiheit in ihren Kernbeständen - Redaktionsgeheimnis mit Themenwahlrecht, Horizont von verständigen Lesenden, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, glattbügeln widersprüchlicher Fakten, willkürlicher Behauptung von Falschtatsachen (Spendenaufruf für linksunten in einem "historischen" Archiv, obwohl für das tech-Kollektiv tachanka statt Linksunten, konstruiertes "Verbot" statt konstruierter Verein als dem Autor zugeschriebene Motivation, Verwechselung von surfacepage mit Domaininahbenden usw.usf.), betätigte der 2. Strafsenat zwar seine Begabung für Fantasmen einer reaktionären Gesinnung und ersetzte die abgelehnte Anklageerhebung des Landgericht Karlsuhe durch seinen eigenen Beschluß.

Zulassung der Anklage wegen § 85StGB in Form der Unterstützung der fortgesetzten Betätigung einer verbotenen Vereinigung durch einen Artikel.

Bei diesem sich selbst befeuernden Beschluß blieb es aber nicht.

In der Folge hob dann mit Beschlüssen vom 20.9. 23 das OLG Stuttgart zunächst die vom Landgericht verfügte Löschung der Datenkopie von Fabians Datenträgern in ihrem Vollzug auf. Gleichzeitig wurden an die Staatsanwaltschaft und das Landgericht Weisungen erteilt, wie die Position des OLG als defacto dritte Instanz, die sich das OLG in diesem Durchsuchungs- und Beschlagnahmverfahren zuschrieb, am besten umgesetzt werden kann.

Am 7. November 23 dann auch unter Missachtung des verfassungsrechtlich gewährleisten Anspruch auf rechtliches Gehör -aus Art. 113 Abs.1 GG - sowohl von Radio Dreyeckland wie auch des jetzt Drittbetroffenen Andreas Reimann, verfügte - als defacto dritte Instanz - der 2. Strafsenat des OLG Stuttgart zusätzlich in Verletzung des Prinzips des gesetzlichen Richters auch die Auswertung der bei Fabian beschlagnahmten Datenkopien mit der Stichwortliste der Karlsruher Statsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft hatte die Liste noch um Onlinearchiv und Antifa Freiburg ergänzt .

Für diesen Spruchkörper zählen ersichtlich verfassungsrechtliche Gewährleistungen erkennbar wenig bis nix, dafür umsomehr die - hier nur noch als rein willkürlich zu bewertende - Strafverfolgung um jeden Preis .

Dagegen ging am 14.November die Verfassungsbeschwerde von Fabian Kienert bei dem Bundesverfassungericht ein! Diese ist der Öffentlichkeit leider unbekannt.

