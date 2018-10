Neues von der int. Jazzszene der Schweiz

Wir hören Alessandro D`Episcopo (That`s all); Die Focusyear Band(After This); Punkt3 (`En Guete`); District Five(Decoy) und Nik Bärtsch`s Ronin (Awase).

Veranstaltungstipp: fatsO, Jazzblues aus Kolumbien am...