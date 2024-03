Schwule Welle - Das Magazin vom 28. März 2024

Das Magazin am 28.3.24

Viele interessante Themen und aktuelle Musik gibt es in unserer aktuellen Sendung.



So beschäftigen wir uns mit Hate-Speech. Anlass war ein wahrer Shitstorm, den die 40. Schwule Filmwoche Freiburgbekam. Wer steckt hinter solchen oft diffamierenden Äußerungen und wie verhält man sich im Angesicht von Hetze und oft auch Bedrohungen.

Das besprechen wir u.a. mit Judith Strieder von HateAid, die auf derartige Probleme spezialisiert sind.



Außerdem besprechen wir einen Diskriminierungsfall aus Indien. Dort ist die gleichgeschlechtliche Ehe noch nicht rechtlich anerkannt, weshalb einem homosexuellen Wittwer die sterblichen Überreste seines Partners verwehrt wurden. Wir ordnen das Ereignis ein, diskutieren die Folgen vor Ort und hören Auswandererstimmen bei queerer Musik aus den Subkontinent.



Weitere Musik stellen uns Alexander Rosi von "The Pearlbreakers" sowie die Band Privacy Please vor.

Und außerdem trafen wir vergangene Woche Michael von der Heide bei seinem Konzert im Basler Atlantis und haben einen neuen Song mitgebracht: "Emmème-Moi".



Dies und noch mehr gibt es diese Woche im MAGAZIN.

Eine Sendung von Hartmut, Alex und Daniel

Zu hören am Do., 28.3.24, ab 19.30 Uhr sowie in der Wiederholung am Fr., 29.3.24, ab 13.30 Uhr.

Danach ist die Sendung eine Woche lang in der Mediathek von rdl.de nachhörbar.