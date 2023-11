Es stehen die ersten Gerichtsprozesse in Folge des Polizeieinsatzes gegen den antifaschistischen Protest gegen den AfD Landesparteitag am 3.3.23 in Offenburg an. Die Kampagne "Solidarität nicht abreißen lassen" hat sich gegründet, um Antifaschist*innen die in dem Kontext von Repressalien betroffen oder bedroht sind zu unterstützen. RDL sprach mit Lea und Hannah, die die Kampagne im Interview vorstellen.