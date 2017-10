SPD gewinnt in Niedersachsen

Nach dem vorläufigen Endergebnis hat die SPD die gestrige Landtagswahl in Niedersachsen klar gewonnen. Die Partei von Ministerpräsident Stephan Weil gewann mehr als 4 Prozent Stimmen hinzu und wurde zur stärksten Kraft im Niedersächsischen Landtag vor der CDU, die Stimmen verlor. Die stärksten Verluste erlitten jedoch die niedersächsischen Grünen. Trotzdem übertrafen sie mit 8,7 Prozent ihr Wahlergebnis bei der Bundestagswahl in Niedersachsen. Verluste erlitt auch die FDP, die aber ebenfalls im Landtag blieb. Den Sprung in den Landtag schaffte auch die AfD. Die AfD blieb damit jedoch erheblich hinter ihrem Ergebnis bei der Bundestagswahl vor nur drei Wochen zurück. In Niedersachsen hatte die AfD 8 Prozent gewonnen. Die Linke konnte Stimmen hinzugewinnen, verpasste aber mit 4,6 Prozent den Einzug in den Landtag.

Nach einer Wahlanalyse hat die SPD in Niedersachsen vor allem ältere Wählerinnen und Wähler zurückgewonnen. Umgekehrt sieht es bei den eher links orientierten Grünen in Niedersachsen aus. Sie haben ihr bestens Ergebnis bei den jüngsten und ihr mit Abstand schlechtestes bei der Altersgruppe der 60-jährigen und Älteren.

SPD und Grüne verfehlten knapp die Mehrheit im Landtag und können daher nicht weiterregieren. Da es in der FDP Vorbehalte sowohl gegen eine Ampelkoalition als auch gegen eine Jamaika-Koalition gibt, stehen in Niedersachsen die Zeichen derzeit auf eine große Koalition unter Führung der SPD.