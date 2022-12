Stadt Freiburg: Verwendung von 20 Millionen € Mehreinnahmen in 2022

Im Vorgriff auf potentielle Verluste in 2023 und 2024 soll die Holding Stadtwerke Gmbh -Badenova/VAG/Regio Bäder - 10 Millionen€ aus Mehreinahmen der Stadt in 2022 erhalten.

Die VAG soll zusätzlich 0,7 Mio€ für 2 E-Busse aus der 2.Beschaffungsrunde für 2023f vorausgezahlt bekommen

Die FSB ist mit 4,4 Millionen € dabei. Dies als vorgezogene Kapitaleinlage für die beiden Jahres des DHH23/4 gedacht - trotz ihrer verfehlender aktuellen Energiestandards -EEH55- und Auschlagung von zinsverbilligten KfW-Krediten.

0,5 Millionen € gehen in die vorzeitige Anschaffung zweier Forstmaschinen.

Der FT von 1844 e.V. soll für Investionen in sein Hallenbad vorfristig 1, 8 Mio € erhalten.

Immerhin sollen auch Sanierungsmittel für das Theater im kleinen Haus mit 1,8 Mio€ als Komplementärmittel zu Bundesmittel vorzeitig ausgezahlt werden.

Eine knappe Million € soll zur Defizitabdeckung der städtischen SEM Kleineschholz bereit gestellt werden.



Es gehört zur politischen Schäbigkeit die knappen Zuschüsse an Bürgerinnen wegen gestiegener Energiekosten z.b. für einen Härtefallfonds aufzustocken oder die 40.000€ für einen erhöhten Balkonsolarzuschuß für Mieterinnen mit knappen Haushaltskassen nicht in die Überlegungen der Verwaltung oder des Gemeinderates einzubeziehen. Aber: die Fernwärmeanschlüsse der Badenova sollen förderwürdig sein. Na Toll!

(kmm)