Österreich: Verspätungen und Ausfälle im Zugverkehr wg. Zwölfstundentag

Betriebsräte der Österreichischen Eisenbahn haben die MitarbeiterInnen heute Morgen über die Gesetzesnovelle der Regierng zum Zwölfstundentag informiert. Faktisch kam dies einem kurzen Warnstreik gleich. Zahlreiche Züge hatten Verspätung oder fielen aus. Die Regierung möchte es ermöglichen, dass Arbeitnehmer freiwillig bis zu 12 Stunden am Tag arbeiten können. GewerkschaftsvertreterInnen bezweifeln die Freiwilligkeit, selbst wenn sie im Gesetz stehen würde, was nochnichteinmal sicher ist. Arbeitgeber könnten immer auch mit Entlassung drohen gegen die in Österreich kein Kündigungsschutz besteht.