Trauer, Wut und auch Resignation - gut 100 zogen vom Glashaus zum Schneise der Waldzerstörung des Klimaschutzwaldes - der neuen HaagBasta-Sturm Alle

Die "Damiani" getaufte Eiche steht bis mindestens 8 Uhr am 16.12. 24 samt Baumhaus noch. Ihre Rodung hat der neue PG Dietenbach Leiter Pfau baldigst angekündigt.

Das Kuckloch im Wald dessen Rodung für Townhäuser im 3. Bauabschnitt weg soll- [30m Abstand Bebauung Wald sind vorgeschieben (Ausnahmslos? Ohne Befreiuung wie bei der Tötung/Vertreibung von über 20 geschützten Tierarten oder 3 Grad Erwärmung bei Verdreifachung der über 40 Gad Hitzetage durch Klimaschutzwals Wegfall?) ] auch noch.0:14

Dem Aufruf zum Trauerzug von Glashaus im Zentrum des Rieselfeld zur BASTA_HAAG-STURMTRASSE folgten ca. 100.

Am Glashaus gab es die ersten Reden von Mascha (BUND) 3:57und Christoph Zeissler (Aktionsbündnis Dietenbach)3:39 sowie drei Lieder 5:36

Sie zogen dann über die Strassen des nordöstlichen Rieselfeld. zurück via Rieselfeldalle-Carl-von-Ossietzky-Str.mit markanten Losungen. 0:08 0:32

Am Ende der Carl-vonOssietzky-Str. Demo bog sie dann an der neu gerodeten Trasse, die alle Leitungen, Fuss-und Radweg und den Straba-ÖPNV von der westlich gelegenen Rieselfeld- Mitte bis zur Stadteil-Mitte Dietenbach aufnehmen könnte in die Mundenhoferstr. bis zum neuen Basta-Haag-5om-breiten Sturm.Schneise durch den Langenmattenwald ein.

Hier fand die 2. Kundgebung statt

Reden an der BastaHaag-SturmSchneise hier:

Ralf Schmidt NABU 11:05

Ein Besetzer und wg verletzter Bau- u. Rodungsverplichtungen hoch interessant: Cham 7:08

Eine Trauerrede von Holger 6:39

Angelika für die vertriebenen Waldkindergärten 3:24

(kmm)