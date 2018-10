USA verweigern gleichgeschlechtlichen Partnern von Diplomaten den Aufenthalt

Gleichgeschlechtliche Lebensgefährten von DiplomatInnen erhalten in den USA kein Visum mehr. Das regelt eine Anordnung, die diese Woche in Kraft trat. Demnach erhalten die PartnerInnen von DiplomatInnen und MitarbeiterInnen der Vereinten Nationen keine längerfristige Aufenthaltserlaubnis mehr. Laut einer entsprechenden Mitteilung an das UN-Hauptquartier in New York müssen Paare nun verheiratet sein, um ein Visum für die begleitende Person zu erhalten. Die Ehe ist in den meisten Ländern für homosexuelle Paare verboten.

Die betroffenen Personen müssen bis Ende des Jahres einen Ehe-Nachweis erbringen oder das Land innerhalb von 30 Tagen verlassen. Zwar könnten die Paare in den USA heiraten, wären aber in einigen Fällen dann in ihren Heimatländern Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt.

Außerhalb des diplomatischen Corps erhalten die PartnerInnen von nicht-verheirateten Paaren bereits seit 2009 kein Visum mehr.