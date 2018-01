Peter Hayes, der Multi-Instrumentalist von Black Rebel Motorcycle Club, lebt in seiner eigenen Welt aus Kunst und Poesie. Seine Sicht der Dinge: "Es wäre zu leicht, sich hinzustellen und sich über das zu beschweren, was in der Welt passiert. Denn seien wir ehrlich: Die Gegenwart ist genauso gut oder schlecht, wie sie schon immer war. Und wenn man sich aufregt, wie seltsam heute alles ist, bedeutet das nichts anderes als: Ich werde langsam alt."

Dem ist nichts hinzuzufügen. Pippi.