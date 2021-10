Viel Kritik am racial profiling der Freiburger Polizei

Was ist los auf dem Stühlinger Kirchplatz – eine Analyse so der Titel einer Podiumsdiskussion am Donnerstagabend im E-Werk. Sie fand im Rahmen der sogenannten Cordiale in den internationalen Wochen statt. Auf dem Podium saßen Katja Niethammer, die Leiterin Amt für Migration und Integration, Boris Gourdial, der Leiter Amt für Soziales und Senioren, Volker Finke, langjähriger ex-Trainer des SC-Freiburg, der später auch Fußballnationaltrainer in Kamerun war, Nelson Momoh, Vorsitzender vom CaPoA e.V. und Matthias Zeiser, Freiburger Polizei-Vizepräsident. Wir fokussieren uns im Folgenden hauptsächlich auf die Diskussion um racial profiling auf dem Stühlinger Kirchplatz und die Rolle der Freiburger Polizei. Zunächst hören wir Moderator Timm Köhler….