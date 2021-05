Sind die "gefährlichen Orte" im Polizeigesetz verfassungswidrig?

Am 19. April 2021 fand am Stühlinger Kirchplatz mal wieder eine Personenkontrolle der Freiburger Polizei statt. Die Polizei stuft den Platz als „gefährlichen Ort“ nach dem Polizeigesetz ein, dessen Kriminalitätsbelastung sich vom restlichen Stadtgebiet unterscheide. Deshalb sind dort nach dem baden-württembergischen Polizeigesetz auch verdachtsunabhängige Kontrollen möglich. Meist sind auf dem Platz, der von Polizei und Badischer Zeitung teilweise geradezu zur No-Go-Area stilisiert wurde, Personen mit schwarzer Hautfarbe von den Kontrollen betroffen. Am 19. April wurde nun ein 23 jähriger Jurastudent kontrolliert. Bernhard Stüer

sieht auch seine Kontrolle im Zusammenhang mit racial profiling und will auch rechtlich dagegen vorgehen. Wir haben mit ihm gesprochen. 11:59

Passend zum Thema auch die Zeitung "gefährliches Pflaster", die sich ausführlich mit dem Stühlinger Kirchplatz auseinandersetzt.