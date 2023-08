"Wir werden uns die gesamte Ost-West Verbindung durch den Schwarzwald angucken."

Die B31 wird immer mehr zur Autobahn. Der Freiburger Stadttunnel und auch die B31 West durch ein wichtiges Niedermoor sind Teil des Projektes. Und weiter im Osten gab es den Plan die Gauchachtalbrücke zwischen Löffingen und Hüfingen vor dem Dögginger Tunnel um eine weitere Brücke zu ergänzen, so dass dort auch jeweils zwei Spuren in beide Richtungen entstehen sollten. Und das obwohl Menschen, die dort immer mal wieder mit dem Auto unterwegs sind, wissen könnten, dass dort alles andere als eine Staustelle ist. Wegen einer fehlenden Umweltverträglichkeitsprüfung klagte der VCD und hatte nun tatsächlich Erfolg. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim stoppte in einer Eilentscheidung vorerst den Bau. Der VGH hat die Argumente des VCD aufgegriffen und entschieden, dass eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung für die zweite Brücke erforderlich ist. Dabei seien auch die Auswirkungen auf den Klimaschutz in die Abwägung einzubeziehen. Wir haben mit Paul Daum, Vorsitzender des VCD Südbaden, gesprochen.