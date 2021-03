Zwangs-Räumung während der Pandemie: Wir sind sauer auf Sauer!

Unter dem Titel "Wir sind sauer auf Sauer" solidarisierten sich heute über 150 Menschen mit den Betroffenen einer anstehenden Zwangsräumung durch die Immobilienfirma Sauer Immobilien & Wohnbau GmbH.

Ende März soll die letzte alte Mietpartei aus einer Sauerimmobilie in der Eschholzstraße ihre Wohnung räumen. Die 9 Köpfige Familie kann und will die Wohnung in der sie seit über 20 Jahren lebt so schnell nicht verlassen.

Die nächste Kundgebung findet am Dienstag, 30.03.2021 um 15:30 vor dem Gebäude des Immobilienunternehmens statt.

Mehr Infos für Betroffene und Unterstützer*innen gibt es unter:

https://www.rechtaufstadt-freiburg.de/

https://www.mietenbuendnis-freiburg.de/