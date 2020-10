Neue Erkenntnisse aus klimarelevanten Studien

Tell the Truth! Sag(t) die Wahrheit. Die Umweltbewegung Extinktion Rebellion, die in dieser Woche unter dem Hashtag #RebellionWave Straßenproteste und Blockaden gegen die Blockierer der Klimapolitik angekündigt habt, fordert die nackte Wahrheit über die Wucht der Klimafolgen und sofortiges Handeln der Politik.

Wir fassen in den SCHLAGLICHTERN Ergebnisse neuer Studien über den Zustand des Klimas zusammen.