Am Freitag, den 9. Dezember wurden 53 Menschen aus Baden-Württemberg nach Serbien und Mazedonien abgeschoben. Nach Serbien wurden 36, nach Mazedonien 17 Menschen abgeschoben. Ursprünglich wollte das Regierungspräsidium Karlsruhe 84 Personen in eine ungewisse Zukunft verfrachten lassen. Immerhin 31 Menschen konnten sich also dem gewaltvolle Akt entziehen. 43 der Abgeschobenen gehörten der besonders diskriminierten Minderheit der Roma an. 21 Kinder bis 14 Jahre wurden abgeschoben. (FK)