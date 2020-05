Abgerockte, teure Containerunterkunft für Obdachlose in der Coronakrise

"Ein ehemaliges Flüchtlingswohnheim in der Freiburger Wiesentalstraße steht seit April als Unterkunft für obdachlose Menschen zur Verfügung. Damit begegnet die Stadt Freiburg dem gewachsenen Bedarf an sicheren, geschützten Unterkünften angesichts der Coronakrise", so die städtische Pressemitteilung zur Eröffnung der Containerunterkunft als Obdachlosenwohnheim Anfang Mai. Dienstags wird vor der Unterkunft Essen durch die mobile Küche von Zusammen Leben bereitgestellt. Über das Kochen für die BewohnerInnen der Obdachlosenunterkünfte haben wir mit Johanna Dangel und Vivienne Riener von Zusammen Leben gesprochen und dabei auch die Frage aufgeworfen, ob man mit diesem Engagement nicht den kritikwürdigen Containerunterkünften einen schöneren Schein gibt.