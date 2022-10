"Afforderung zur Datenweitergabe von französischen Gästen grenzt an Anstiftung zum Rechtsbruch"

Am Donnerstag spielt der SC Freiburg in der Europa League gegen den FC Nantes. Für Aufregung sorgt nicht nur die Coronaerkrankung von Christian Streich, sondern bei vielen Fans auch das Verhalten der Freiburger Polizei, die ganz offenbar Laut den Corrillo Ultras hat sie die Freiburger Geschäftsstelle des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) kontaktiert und gebeten, Informationen zu Buchungsanfragen durch französische Gästegruppen im Zeitraum um das Spiel herum bereitzustellen. DEHOGA habe die Anfrage der Polizei an die einzelnen Mitgliedsbetriebe der Beherbergung in Freiburg-Stadt, Freiburg-Land, Müllheim und darüber hinaus mit der klaren Bitte der Anfrage nachzukommen, weitergeleitet. Die Corrillo Ultras kritisieren dieses Vorgehen scharf und fordern die DEHOGA-Mitglieder der Beherbergung in Freiburg auf, der Anfrage der Freiburger Polizei und ihrer Geschäftsführung nicht nachzukommen und sich an der Kriminalisierung französischer Gäste nicht zu beteiligen. Wir haben die Freiburger Rechtsanwältin Angela Furmaniak nach ihrer Meinung zu dem Fall befragt. Sie ist Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Fanwälte einer Vereinigung, die sich für die Interessen von Fußballfans einsetzt.