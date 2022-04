Die Initiative Aktion gegen Arbeitsunrecht ruft dazu auf, jeweils am “Freitag den 13.” Aktionen gegen skandalöse Arbeitsbedingungen, undemokratische Firmenkultur und UnionBusting, also Gewerkschaftsbekämpfungs-Methoden, zu machen. Am Freitag den 13. Mai steht der Discounter Aldi im Fokus der Kritik, insbesondere aufgrund der Verhinderung von der Gründung von Betriebsräten. Wir haben mit Elmar Wigand von Aktion gegen Arbeitsunrecht gesprochen.