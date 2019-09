Tönnies beliefert u.a. Aldi und lässt osteuropäische Werkvertragsarbeiter ausbeuten

Die Initiative Aktion Arbeitsunrecht ruft dazu auf, jeweils am “Freitag den 13.” Aktionen gegen skandalöse Arbeitsbedingungen, undemokratische Firmenkultur und UnionBusting, also Gewerkschaftsbekämpfungs-Methoden, zu machen. An diesem Freitag den 13. September werden bundesweit Aktionen gegen den Fleichfabrikanten Tönnies stattfinden. In Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen, dem Geburtsort von Clemens Tönnies, findet vor der Tönnies Fleischfabrik., wo nach der Expansion täglich 30 Tausend Tiere geschlachtet werden eine Kundgebung statt. Mit Elmar Wigand von der Aktion Arbeitsunrecht haben wir über das System Tönnies gesprochen.