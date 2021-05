Amnesty Report 2020/2021

Der alljährliche Amnesty-Jahresbericht ist kürzlich (am 07.04.) erschienen. In diesem Bericht zeigt Amnesty einige Bereiche auf, in denen sich Missstände durch die Corona Pandemie vergrößert haben. Im Bericht insbesondere auf das Versagen hingewiesen, dass im Zuge der Corona Pandemie nicht international zusammengearbeitet wird. Wir haben mit der Hochschulgruppe von Amnesty aus Freiburg über den Bericht gesprochen. Weitere Informationen zum Report nachzulesen unter: https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-report/amnesty-report-2020-globale-analyse