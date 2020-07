Auch ohne volle Stammbaumrecherche, die Polizei stigmatisiert nach Abstammung

Das Wort "Stammbaumrecherche" war ein Hörfehler oder eine Interpretation der Medien. Damit zieht sich die Polizei aus der Kritik und der grüne Ministerpräsident Kretschmann sagt gar, durch das Wort "Stammbaumrecherche" sei eine "völlig vergiftete Debatte" entstanden. Die Debatte hatte einen falschen Aufhänger - wofür die Kritiker*innen nichts können - aber in der Sache macht und rechtfertigt die Polizei nichts völlig anderes. Was geschieht ist eine Ausgrenzung nach Herkunft. Der Verweis auf das falsche Wort ist eine billige in den Medien aber wirksame Ablenkung. Ein Kommentar zum Diskurs über die Jugendkrawalle in Stuttgart.