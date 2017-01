Bewährungsstrafen nach Bosnapping-Aktion eine politische Entscheidung der Regierung

Im nordfranzösischen Amiens fand an diesem Mittwoch der Urteilsspruch im Berufungsprozess gegen Goodyear-Gewerkschafter statt. Die sogenannten Goodyaer 8 waren in der vorherigen Instanz zu zu je zwei Jahren Haft verurteilt worden. Neun Monate davon sollten ohne Bewährung sein. Die 8 CGT Mitglieder hatten gegen die Schließung des Automobilwerks von Goodyear im Amiens protestiert. Und zwar in dem sie zwei Führungskräfte, 30 Stunden gewaltlos festgesetzt hatten. Obwohl das Unternehmen schwarze Zahlen schrieb wurde das Werk geschlossen und 1.200 Lohnabhängige verloren ihren Job.

In der jetzigen Berufungsverhandlung zu der etwa 1000 UnterstützerInnen kamen, wurden die Strafen für 5 der Gewerkschaftler auf 12 Monate mit Bewährung herabgesetzt. Zwei bekamen kürzere Strafen, einer wurde freigesprochen. Über das Urteil und die Hintergründe und die momentane Arbeitskampflage in Frankreich im Allgemeinen sprachen wir mit dem freien Journalisten und Juristen Bernard Schmid.