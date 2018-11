Bis zu 200 Menschen demonstrieren auch in Freiburg für Riace

Am Samstag 10.11.2018 haben Tausende in Rom in Solidarität mit dem süditalienischen Dorf Riace demonstriert. Die rechtspopulistische italienische Regierung hatte sich in den vergangenen Wochen daran gemacht, das flüchtlingssolidarische Aufnahmemodell von Riace zu zerschlagen.

Auch in Freiburg gab es am selben Tag eine Demonstration in Solidarität mit Riace. Sie wurde massgeblich organisiert von der Initiative Solidarity City Freiburg. Bis zu 200 Menschen beteiligten sich daran.

Eine Reportage dazu gab es am Montag im Punkt12: 8:10