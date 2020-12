Deutschland trennt Familien und schiebt Corona nach Nigeria ab

Am 10. Dezember wurden 43 Menschen von München aus nach Nigeria abgeschoben. 24 Betroffene kamen aus der BRD, 17 aus Österreich, eine Person aus der Slowakei und eine aus Polen. Wie die Sammelabschiebungen in den Balkan, erfuhr auch diese Abschiebung trotz Coronakrise wenig Aufmerksamkeit. Einzelheiten berichtet die Initiative refugees 4 refugees. Mehr als hundert Sicherheitskräfte waren an Bord. Die Betroffenen waren den ganzen Flug lang gefesselt. In Nördlingen wurde ein Vater von Frau und Kinder getrennt ohne sich verabschieden zu können. Auch Personen, die schon Programm für die sogenante freiwillige Rückkehr teilgenommen hatten, wurden festgenommen und abgschoben. Wir haben mit Rex Osa von refugees 4 refugees gesprochen.