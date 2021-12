Refugee4Refugee zur Innenministerkonferenz aus Sicht von Geflüchteten

Die Innenminiserkonferenz findet derzeit in Stuttgart statt. An diesem Freitag werden die Ergebnisse verkündet. Ein Thema wie immer: Die Migration. Gegen die IMK sind am Freitag auch Proteste unter dem Motto: Ihre „Sicherheit“ ist nicht unsere Sicherheit! angekündigt, getragen von einem breiten Bündnis. Die Jugendlichen ohne Grenzen verleihen den Negativpreises 2021 an Horst Seehofer, um 16 Uhr findet die Aktion #BLEIBERECHTSTATTABSCHIEBUNG mit der Initiative Refugee4Refugee statt und um 17 Uhr startet dann die No IMK Demo. Zur IMK aus der Perspektive von Refugee4Refugee haben wir mit Rex Osa gesprochen.