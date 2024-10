Die Abwehr, wenn Diskriminierung angesprochen wird

Unser Anti- Ableismus Wörterbuch. in unserer heutigen Folge geht es um:(abled)Fragility. Das meint in unserem Zusammenhang die Diskriminierung durch Ableismus: Die Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit der diskriminierenden Person z.B. Eine Person sagt dir, daß du etwas gesagt oder getan hast, womit sie sich diskriminiert fühlt. Und DU bist darüber, daß sie es sagt, völlig getroffen oder verletzt. Der Begriff Fragility kommt ursprünglich aus der Antirassismus Arbeit, da wird er als white Fragility benutzt. In jedem Fall geht es um die Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit der Person, die etwas Diskriminierendes gesagt hat oder sich diskriminierend verhalten hat. was heißt das ? Unser Beispiel von eben : Eine Person sagt dir, daß du etwas gesagt oder getan hast, womit sie sich diskriminiert fühlt. Also DU hast bewusst oder höchst wahrscheinlich unbewusst eine Person in eine Situation gebracht, die sie als diskriminierend empfindet und anspricht. Was passiert? Wahrscheinlich bist DU total getroffen, und verletzt....beschämt vielleicht auch genervt darüber....was passiert da eigentlich ? Und wie könnte ein adäquater diskriminierungssensibler Umgang aussehen?

Dazu unser Beitrag.

Tupoka Ogette hat das in ihrem Buch "und jetzt du" in dem Kapitel "Entdecke deine weiße Zerbrechlichkeit,"zusammengefasst, wie das aussehen könnte Der Text bezieht sich zwar auf Rassismus, aber Vieles, was im Zusammenhang mit Rassismus oder Sexismus entwickelt wurde, passt nahtlos auch zu anderen Diskriminierungsformen. Auch zu Ableismus.

Zum lebenspraktischen diskriminierungssensiblen Umgang bis Minute 5'30, ab da noch ein Gespräch um Abwehr Angst, Unsicherheiten und Fettnäpfe. Gespräch zwischen einer Person mit und einer ohne Behinderung.

s.g. und max