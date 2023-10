Die Hamas ist schrecklich, aber Putins Krieg ist gefährlicher

Seit dem mörderischen Überfall der Hamas auf Israel starrt die Welt nur noch auf Israel und Palästina, dabei ist das was Putin seit bald zwei Jahren veranstaltet, kurz gesagt, das Experiment "Wie weit komme ich mit der Drohung mit Atomwaffen kombiniert mit einem konventionellen Krieg?" noch um einiges gefährlicher. Der Kommentar versucht beides einzuordnen. Bei Problemen aus diesem oder jenem Grund einfach wegzuschauen, ist schon mehrfach schief gegangen, zuletzt am 24. Februar 2022 und am 7. Oktober 2023.

