Freiburgs unrühmliche Geschichte kommt an Tageslicht. Nachdem die Überreste der jüdischen Synagoge 78 Jahre in der Erde ruhten, kamen sie nun bei der Neugestaltung des Platzes der alten Synagoge zum Vorschein und erinnern an das Wüten des völkischen Mobs. Sicher gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, wie mit den Mahnsteinen umgegangen werden kann – die Stadt Freiburg entschied sich für den schnellst möglichen Abtransport. RDL mit einer geschichtlichen Einordnung aktuellen Stadtgeschehens.