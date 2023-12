Eine Büchse Buntes mit Synthetic Bird Music, Daniel Bachmann, Kleinemaschinen &&&

Da Ihr gerade fragt – In den verschiedenen Paralleluniversen zu unserem gibt es selbstverständlich ganz viele Varianten der Büchse Buntes. Der eine oder andere Unterschied versteht sich von selbst: Hat in jenem Universum Jasmin eventuell sechs Augen, ist drüben Jan nicht ganz so dusselig wie hüben. Es gibt garantiert auch eines, in dem eine:r der Moderator:innen Dr. Nafiba heißt. Aber auch in diesen Realitäten bleibt es immer dasselbe: Unter keinen Umständen verpasst Euer sechsäugiges Pendant ihre Lieblingssendung Eine Büchse Buntes. Sagen wir doch geradeheraus, was alle schon wissen: Die wachsende transdimensionale Bedeutung der Büchse Buntes ist schlichtweg nicht mehr aufzuhalten. Macht Euch also keine Sorgen: Während unser Planet bald vor die Hunde geht, gibt es immer noch genug Welten, in denen gute Musik im Radio läuft. Beispielsweise mit qualitativ hochwertigem Krach aus der Noisebox 1 von Kleinemaschinen. Oder etwas für Verliebte auf When the Roses Come Again von Daniel Bachmann. Was tiriliert denn da auf Synthetic Bird Music?

Im Studio: Fabian & Jan

In Reserve: Jasmin

Featuring:

Usurper: The Big Two

ANTi INDSTRY: Numinous Interferrence

Daniel Bachman: When The Roses Come Again

Compilation: Synthetic Bird Music

Kleinemaschinen: Noisebox 1

black_ops: the regime

Rumpeln / der Warst: Zerremonien

Wolf Eyes: Box of Drolls

Sarah Davanchi: Long Gradus

Die nächste Büchse Buntes hört Ihr am 10. Januar, 17 Uhr - wie immer im Musikmagazin. Die nächste Folge von funkdefekt mit frischer Musik von der Schutthalde hört ihr am 22. Dezember, 20 Uhr.