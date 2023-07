Frauenrechte in Kolumbien und Mexiko

In Zusammenarbeit mit unserer Frauenrechtsgruppe geht es in der nächsten Amnesty Aktuell-Sendung am 03. Juli 2023 um 19 Uhr um die Frauenrechtslage in Kolumbien und Mexiko. Darüber hat Christina mit Ángela Ocampo Álvarez gesprochen. Sie ist Begründerin der Organisation "Manada Feminista de Derechos Humanos" und setzt sich für die Rechte von Frauen, feminisierten, trans- und nicht-binären Menschen in Kolumbien ein.

Die Amnesty-Kampagne #HastaSerEscuchadas (Bis wir gehört werden) tritt in Mexiko gegen geschlechterspezifische Gewalt ein. Zu der Kampagne und der Situation in Mexiko hat Lisa Indi-Carolina Kryg von der Amnesty Länderkooperationsgruppe Mexiko interviewt.

Außerdem hört ihr ein erneutes Update zur Situation im Iran und wie immer die News und die Erfolgsgeschichte. Ein besonderes Musikprogramm und eine tolle Moderation fehlen natürlich auch nicht.

Die Sendung wird am 04. Juli um 11 Uhr wiederholt.