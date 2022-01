Freiburg: Extra „Klima-Miete“ für die 84.100 Mieterhaushalte verhindern so die Forderung vom Gütesiegel „Mein Fair-Mieter“, das warnt, Mieter*innen nicht arm zu sanieren. Rund 118.600 Wohnungen gibt es in Freiburg – und auf die kommt eine gewaltige Sanierungswelle zu. Grund sind die Klimaschutz-Ziele der Bundesregierung, so das Gütesiegel „Mein Fair-Mieter“. Wir haben mit Matthias Günther gesprochen.