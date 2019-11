Die Seebrücke Freiburg ruft zur Gedenkveranstaltung für die auf der Flucht Verstorbenen auf. Am Vorabend des Totensonntags, am Samstag, den 23.11.2019 um 17 Uhr soll am Platz der Alten Synagoge all jenen gedacht werden, die auf der Flucht nach Europa umgekommen sind. Wir haben mit Henri von der Seebrücke Freiburg gesprochen.