Geschmäckle?? - Nein das ist Korruption!

Bernd Dallmann, pensionierter Elternschaft-Stellvertreter der neuen FWTM Geschäftsführerin Hannah Böhme, hat sein jahreslangen Wirken gekrönt: Die von ANGELL und Caritas gegründete ISBA für Internationale Studien und und Berufsakademie stellt ihn als Geschäftsführer ein. Dallman beeendet zugleich seine zeitlich weit über den Job als Geschäftsführer der FWTM herausreichende Tätigkeit als Geschäftsführer der FWI, einer Sparkassen und FWTM Tochter.

In dieser Eigenschaft als FWI Geschäftsführer hatte Dallmann für die FWI einen weitreichenden Miet-Vertrag mit der ISBA abgeschlossen. Die Mietkonditionen sind unbekannt und wurden vom AR-Chef Dieter Salomon in der Auskunft verweigert. Dallman konterkarierte damit den Wunsch von Teilen des Gemeinderates, das von der FWTM geräumte Rotteck-Haus an der Ecke Eisenbahnstr/Rotteckring als NS-Dokumentationszentrum zu nutzen. Soweit das vordergründige "Geschmäckle" das RDL im Ob-Wahlkampf bereits publizierte.

Doch damit endete der Skandal nicht.

Als Noch-FWTM-Geschäftsführer hatte Dallmann einen viel weitergehenden Deal zu Lasten der Stadt Freiburg eingefädelt:

Der Umzug der FWTM wie auch des Stadtarchivs in der Salzstrasse - inklusive Verkauf dieses städtischen Gebäudes - als Mieter in den "Kopfbau" genannten Neubau auf einem ehemaligen städtisch FWTM Grundstück ist nur der Abschluss eines langährigen Immbiliendeals Marke Dallmann -Salomon - Unmüssig und Co.

Im ersten Schritt wurde über die quasi städtischen Immobilien mit dem "Projektentwickler" Unmüssig eine gemeinsame Projektgesellschaft mit der FWTM gebildet. Zweck Kopfbau "entwicklung" an der Neuen Messe. Unmüssig ist laut Ex-OB Salomon der Mann für "schwierige Projekte". Um es leicht zu machen, lieferte Dallmann gleich die künftigen Nutzenden: Die im Besitz des Rotteck/Schlippe-Haus stehende FWTM/FWI, die dort auszieht mit Mietvertrag dem Neubau Rendite verschafft. Das Stadtarchiv, das aus seinem alten buchstäblich historischen, im städtischen Eigentum stehenden Gebäude in der Salzstr sich in den Kopfbau verlagern muss.

Mit dem Verkauf der Unmüssig-Anteile an der gemeinsamen Projektgesellschaft an die FWI (Mehrheitsbesitz: Sparkasse Minderheit FWTM) spart die Sparkasse wie zuvor Unmüssig bei Erwerb in der Projektgesellschaft mit der FWTM nicht nur die Grundsteuer. Unmüssig macht auch seinen Schnitt am im erbärmlichen energetisch Niveau hochgezogenen Kopfbau.

Die FWI bekommt als Morgengabe die Mietverträge für Miteigentümer FWTM und Stadtarchiv in langfristigen Mietverträgen. Deal Kuppler in beiden Fällen: Dallmann als Geschäftsführer.

Um den Umzug FWTM zu beschleunigen, reaktiviert bzw. intensiviert Dallmann seine Kontakte - mit Jäger und Ex-OB - Salomon im Beirat der ANGELL Schulen. Die Impressaria des grünen OB und ANGELL, Geschäftsführerin Klute Wetterauer, hat das nicht superrentierliche Geschäftsfeld internationale Berufsakademie gerade an die Bildungsgesellschaft des Caritas Verbundes verkaufen müssen/dürfen und zugleich noch eine ANGELL-Immobilie im Areal Lessing-Basler -Mattenstr. Für das künftig gemeinsame Berufsakademie mit der CaritasBildungsgesellschaft wird über die Eigentümergesellschaft FWI ein langfristiger Miet-Vertrag eingefädelt. Geschäftsführer: Dallmann.

Praktischerweise steht als primäre Sparkassentochter, die FWI ausserhalb der Kontrolle des Gemeinderats.

Der Gemeinderat darf aber und winkt alle Verträge zum "Kopfbau" FWTM-Rotteck GmbH am 24.10.17 und 15.5.17 ohne Gegenstimmen durch. Auch die Verlagerung des Stadtarchivs mit einer Ntzungserweiterungsoption. Um die Geschäftspartnerin ANGELL zu befriedigen, werden als Zuckerle nach der OB Wahl auch noch ihre Investitionenen in das ANGELL Areal zum Landes- Haushalt positiv beantragt.

Dallmann bekommt als Geschäftsführer der ISBA jetzt seinen "Lohn", dass er als Spinne im Netz zu Lasten des öffentlichen Vermögens mit drei Immobilien die Rendite Interessen von Unmüssig, Sparkasse und Angell wie ISBA gemehrt hat.

Das nenne ich Korruption meint Michael Menzel 3.7.18

Nachtrag: Die FWTM/Neue Messe OTG belastet den städtischen Haushalt mit jährlich ca. 10 Mio.€. Dallmann hat seinen "Geschäften" das jährliche Defizit im letzten Jahrzehnt um ca. 50% gesteigert.

Nachtrag 2: Auch ein weiterer Geschäftsführer, der von Ex-Ob Salomon einen komfortablen Geschäftsführer-Vertrag vor der letzten Kommunalwahl 2014 bis zum Rentenalter eingefädelt hat, Rolf Klausmann, will lieber statt Änderung seiner beinhart Rendite maximierenden Politik zu Lasten der FSB-Mieterinnen lieber eine Abfindung in Form seiner Rest-Tantiemen kassieren. Von 1. Mio € ist die Rede!