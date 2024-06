Grüne in Freiburg verlieren vorrangig absolut anStimmen: 5.735 im Vergleich zu 2019

Das ist insofern bemerkenswert als es zusätzlich 9.879 mehr gültige Wählerinnen-Stimmen bei 115.207 gültig Wählende bei dieser Europawahl gab.

Nur MERA25 mit -1.497, die Partei -759, die ODP -480, Piraten -97, die Heimat (ExNPD) -47, Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung -54, MLPD -23 und nicht mehr kandidierende Parteien mit -1.978 hatten auch absolute Stimmverlusten.

CDU, SPD, Linke haben zwar in Prozentanteilen Verluste erzielt, nicht aber in absoluten Stimmen. Dort gab es Zuwächse. Stärkerer Zuwachs und deshalb im Prozent Plus auch bei FDP und AfD.

An Stimmen und Prozenten zählen VOLT mit 7.161 Stimmen und BSW 4.752 Stimmen und Letzte Generation + 1.487 Stimmen zu den stärksten Gewinnern.

Die Auszählung der Stimmen zur Gemeinderatswahl am Montag und die Verteilung von nicht dort kandidierenden Parteien dürfte spannend sein wie auch die - gültige -Wahlbeteiligung hier. Schon jetzt aber ist klar, daß politsch klügere Menschen ihr Urteil sich nicht von den Mainstream auf die Veränderung der Prozentanteile, sondern der tatsächlich (gültig) Wählendenen focussieren sollten. Der Malus des Habeck Kurs bei den Menschenrechten (Abschiebungen) und der Konzern Pamperung (57 Milliarden für Uniper) mag die Lindner FDP freuen und bei Volt und Letzte Generation auch zahlenmässig zu Gute gekommen sein.

In Freiburg jedenfalls ein leichter Stimmen Umschwung wenn nicht Erdrutsch!

(kmm)

Wahlberechtigten Zunahme: 4.837

Zunahme Wählende: 9.929

Zunahme gültig Wählende: 9.897