Es gab das Gerücht, dass die beiden Grünen Abgeordneten im Freiburger Gemeinderat, Frey und Friebis, den Mieterbeiratsvorsitzenden der Stadtbau, Ralf Müller, in der Aufsichtratssitzung in der es um einen längeren Mieterhöhungsstopp gehen wird, wegen Befangenheit ausschließen wollten. An diesem Gerücht scheint aber ganz offenbar nichts dran zu sein. Das stellte Gerhard Frey am Rande der Gemeinderatssitzung am Dienstag gegenüber Radio Dreyeckland klar. 1:09