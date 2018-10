Was meint Monika Stein?

Der CDU Graf will erstmal die betriebswirtschaftliche Grundlage eines Mietpreisstopps dargelegt bekommen. War er im Aufsichtsrat bei der Bilanz 2017 nicht zugegen?

Das grüne Experten-Duo für Mietpreis-Explosionen bei der FSB, Frey und Friebis, sehen gar das Miet-Wohnungsbau-Programm der FSB gefährdet. Ausgerechnet die, die bei gerade mal 239 MietNeubauwohnungen (statt 750-1.500) der FSB in den vergangenen 5 (!) Jahren am lautesten im Geheimen geschwiegen haben.

Was aber meint die Stadträtin Monika Stein? Die - leicht übersteuerten Antworten gibt es hier.