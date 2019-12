Große Beteiligung am branchenübergreifenden Streik in Frankreich

Am gestrigen Donnerstag hat in Frankreich der berufsgruppenübergreifende Streik gegen die neoliberalen Rentenreformpläne von Emmanuel Macron begonnen. Das Renteneintrittsalter soll steigen, Sonderregelungen, die es zahlreiche Berufsgruppen, die oft unter scheren Arbeitsbedinguneg leiden, ermöglichen früher in Rente zu gehen sollen gekippt werden. Dagegen regt sich massiver Protest. Das Innenministerium sprach von 800.000 TeilnehmerInnen am Streik, die Gewerkschaft CGT von 1.5 Millionen. Üer eine Millionen dürften es auf jeden Fall gewesen sein. Über den Streik haben wir mit unserem Frankreichkorrespondenten, dem freien Journalisten und Juristen Bernard Schmid aus Paris gesprochen. (Leider mit schlechter Telefonqualität)