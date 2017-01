Großvater mit Gehirntumor und seine Familie werden aus Rottweil abgeschoben

Am morgen des 9. Januars wurde eine Familie aus einem Flüchtlingswohnheim in Rottweil nach Mazedonien abgeschoben, von welcher ein Mitglied an einem Hirntumor leidet. Sie gehören der Minderheit der Roma an und sind in Mazedonien ohne genügende medizinische Versorgung und festem Wohnsitz. Jörg Gronmeyer, ein Vorstand des Freundeskreis Asyl Rottweil e.V. berichtet uns von dem Schicksal der Familie, welche aktiv beim Freundeskreis miteingebunden war.

Um 18:00 fand am folgenden Tag eine Mahnwache vor dem Rathhaus in Rottweil statt, ähnlich wie die Tag x + 1 Aktionen in Freiburg, in welchen auf Abschiebungen aufmerksam gemacht werden soll. Für die Familie Dimiris sei es zu spät, doch die Aktion sollte die Familie und ihr Schicksal aus ihrer Anonymität heben, meint Jörg Gronmeyer.

In Freiburg war am selben Tag um 5 Uhr Morgens eine Famile aus einem Freiburger Flüchtlingswohnheitm von der Polizei abgeholt worden. Die Betroffenen, Roma aus Serbien, waren von der Abschiebung vollkommen überrascht, da sie nicht angekündigt wurde und der Sohn am folgenden Tag mit einer Ausbildung hätte anfangen können. Das neue Integrationsgesetz sieht vor, dass Auszubildende während der Dauer ihrer Ausbildung nicht abgeschoben werden.Als Antwort auf die vielen Winter-Sammelabschiebungen dieser Woche ruft das Freiburger Forum nächste Woche zum Protest auf. Bei der Kundgebung Tag X + 1 Woche, also eine Woche nach den Abschiebungen dieses Montags, soll gegen die Abschiebepolitik protestiert und auf die Abschiebung der Freiburger Familie aufmerksam gemacht werden. Der Protest findet am 16.01 um 6 Uhr abends auf dem Rathausplatz statt.

Update: Die nächste Sammelabschiebung findet laut www.aktionbleiberecht.de am Donnerstag (12.01.2017)um 10 Uhr statt. Ziel wid dann der Kosovo sein.