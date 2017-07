Höcke-Stellvertreterin tritt wegen rechtsextremistischer Tendenzen der AfD zurück

Die Vize-Chefin der thüringerischen AfD, Steffi Brönner, gibt ihr Amt auf, weil sich die Partei unter ihrem Vorsitzenden Björn Höcke zu weit nach rechts bewegt habe. Brönner erklärte, in Thüringen seien zentrale Funktionen der Partei an Personen vergeben worden, die früher in rechtsextremistischen Bereichen sehr aktiv waren. Keiner ihrer Vorstandskollegen könne behaupten, nichts davon zu wissen. Der AfD in Thüringen warf sie vor, rechtsextremes Gedankengut wieder salonfähig zu machen und appellierte an den AfD-Bundesvorstand sich klar davon abzugrenzen. Der Bundesvorstand der AfD hat wegen der Verbreitung von nationalsozialistischen Gedankengut bereits ein Parteiausschlussverfahren gegen Höcke eingeleitet.