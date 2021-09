Impfgegner*innen protestieren gegen Impfaktion vor Angell Schule

Wenige Tage nachdem in Idar Oberstein der 20 jährige Alex von einem Coronaleugner erschossen wurde, nachdem er ihn als Tankwart auf die Maskenpflicht in der Tankstelle hingewiesen hatet, war auch die Freiburger CoronaleugnerInnen, CoronaverharmloserInnen und ImpfgegnerInnensezne wieder auf der Straße. Am Donnerstag den 23. September demonstrierten sie vor der Angell Schule gegen eine dort stattfindene Impfaktion. Anwesend waren viele Mitglieder der „Partei“ die Basis. Gegenüber den wenigen Gegenprotestierenden herrschte eine verbal aggressive Stimmung. Betroffen z.B. der ex- Stadtrat Sebastian Müller, der die CoronaverharmloserInnen seit längerer Zeit kritisch beobachtet. Wir haben mit ihm gesprochen.