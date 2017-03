Intelligente Kameras - Debatte zum Einsatz in Freiburg

Bodycams und intelligente kameras – Freiburgs Polizei soll, so die derzeitige Debatte in der Stadt – mit futuristischen anmutenden Mitteln gegen Kriminelle vorgehen. Auf Basis der Zahlen der Kriminalitätsstatistik für 2016, nach denen Freiburg tritz Rückgang der aufgenommenen Ermittlungen in Baden-Württemberg mehr Fälle hat als jede andere Stadt, sollen "intelligente" Kameras im Freiburger Stadtgebiet eingesetzt werden. Kameras welche Gesichtr erkennen können, bei auffälligem Verhalten Alarm schlagen und Bewegungsprofile erstellen können. Darüber debattiert der Gemeinderat am 4. April.

Dieses Vorhaben reiht sich ein in den politisch gewollten Ausbau von Überwachungsmaßnahmen, obwohl empirische Befunde die argumentierte Wirkung von Videoüberwachung negieren. Gerade letzte Woche lieferte ein Ausschuss zum Videoeinsatz von US-amerikanischen Behörden interessante Erkenntnisse.

Ein Überblick über den Gegenstand der Debatte.