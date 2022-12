Komisch bis befremdlich: Geheimsache Stadtfinanzen

Die Verwaltung weiß schon weshalb sie den 2. Finanzbericht geheim im Finanzausschuß vorberaten ließ: die Ergebnisverbesserung hat sich in 2022 auf mittlerweile 80,1 Millionen € gegenüber dem Planansatz 2022 verbessert! Davon sind 35.1 Millionen € Steuermehreinnahmen und 47,2 Millionen Schlüsselzuweisungen von Land und Bund aus Steuermitteln.

Die Stadt schluckt locker Minderzuweisungen von 10 Mio € - davon Minderzuweisungen bei Corona -Kompensationen - 7,5 Mio€ weg.

Befremdlich - neben den Prioritäten bei den vorgezogenen Zuweisungen an städtiche Gesellschaften s.a. - sind jedoch auch die Minderausgaben namentlich im Bereich des Gebäudemagements: hier wurden statt 14,5 millionen € nur schlaffe 7,6 Mio.€ in 2022 verausgabt. Spitzenreiter mit 2,08 - noch vor Erhöhungsbeschluß am 22.11.2002 das Augustinermuseum.

Während - trotz teils beträchtlichen Kosten Steigerungen - die Ausgaben bei manchen Schulen und anderer eher auf Eis zu liegen scheinen

und anderer eher Theodor-Heuss Gymnasium statt 575T€nur 171T€

PlanetariumDachsanierung statt 522T€ nur 139,7T€

Vigeliusschule WC Sanierung statt 489T€ nur 0€

Berufsschulzentrum Bissierstr Wasserschäden und Brandschutz (nicht: Turnhallenschaden. der im Plan) statt 448,5T€ 27,6T€

Lortzingschule Teilsanierung WC statt 390T€ nur 116T€

Reinhold-Schneider Schule Dachsanierung statt 358 nur 30T€

Jugendtreff Bozenerstr. (Gebäudehülle) 268T€ nur 17,5T€.

Auch das GuT wäre massiv zu fragen weshalb die Brückensanierungen, die mit 1,985 Mio € kalkuliert waren nur bei 239T€ liegt.

Die Verschleppungen dieser Inbstandhaltungen kommen den Bürgerinnen Freiburgs schließlich buchstäblich doppelt und dreifach so teuer.

Was hilft ein Zahlunsgmittelüberschuß von 53,7 Mio € wenn selbst Instandhaltungen auf der Strecke bleiben!

(kmm)