Kundgebung gegen die illegalen Zurückweisungen von Asylsuchenden an den Grenzen

Es wurde im Wahlkampf groß angekündigt und dann auch umgesetzt. Auch Menschen, die einen Asylantrag stellen wollen, sollten nach dem Willen von CDU/ CSU an den Grenzen abgewiesen werden. Dass das rechtswidrig ist, wussten eigentlich alle. Am 2. Juni bestätigte dann das Verwaltungsgericht Berlin: Zurückweisungen bei Grenzkontrollen trotz Asylgesuch sind rechtswidrig. Die Grenzkontrollen und Zurückweisungen wurden laut dem Gericht weder europäisch abgestimmt, noch gibt es eine substanzielle Begründung für eine Notlage. Innenminister Dobrindt will den offensichtlichen Rechtsbruch aber fortsetzen. In Freiburg findet nun am Montag den 16. Juni eine Kundgebung vor der Bundespolizei im Freiburger Stühlinger statt. Mit den Forderungen:

Keine Zurückweisungen an den Grenzen! Schluss mit den Grenzkontrollen! Kein racial profiling! Solidarität mit geflüchteten Menschen! Wir haben mit Carla von Aktion Bleiberecht gesprochen.