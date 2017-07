Was ist Freiheit? Eine indonesiche Studentin erforscht ethnografisch die Flüchtlings-Unterstützungs-Szene in Deutschland. Ein Wochenende des Journalistinnen-Netzwerks. Die interventionistische Linke gegen den G20 Gipfel. Ein Anti-Diskrminierungs-Empowerment -Workshop bei Radio Dreyeckland. Das sind die Themen der zweiten Ausgabe von Our Voice. Interviews, Umfragen, Reportagen auf englisch, französisch, deutsch. Von Refugees für alle.